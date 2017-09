Eliud Kipchoge won zondagochtend voor de tweede keer in zijn carrière de aansprekende marathon van Berlijn gewonnen. De Keniaan wilde in de Duitse hoofdstad het wereldrecord pakken, maar slaagde daar niet in.

Hij bleef een dikke halve minuut verwijderd van de recordtijd van 2.02.57, die zijn landgenoot Dennis Kimetto in 2014 in Berlijn liep.

Verslaggever Léon Haan volgde dit weekend Kipchoge en zijn manager Jos Hermens.