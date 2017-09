Voetballer Nieuw Utrecht ernstig gewond na kopstoot ploeggenoot

Een 25-jarige voetballer is vanmiddag in Culemborg verwond door een teamgenoot. Vlak voor het einde van een wedstrijd kreeg de man een kopstoot. Het slachtoffer raakte ernstig gewond en ligt nog steeds in het ziekenhuis in Utrecht.

Er ontstond volgens het AD ruzie tussen de voetballers, omdat het slachtoffer de bal pingelde in plaats van te spelen.

Omstanders belden de politie vanwege een "grimmige sfeer op het veld en de onwelwording van een persoon". Het slachtoffer is ter plekke door ambulancepersoneel behandeld en vervolgens naar het UMC Utrecht gebracht.

Er is een onderzoek gestart naar het incident. Politie Gelderland roept via Twitter getuigen op om zich te melden als ze bruikbare informatie hebben.