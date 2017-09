Groningen bezorgt Twente vijfde nederlaag

FC Groningen heeft in de eredivisie zijn tweede overwinning van dit seizoen geboekt. De ploeg van Ernest Faber rekende in eigen huis met 1-0 af met FC Twente, dat zijn vijfde nederlaag in zes competitieduels leed.

Vorig seizoen won Twente met 4-3 in Groningen en Groningen met 5-3 in Enschede, maar ditmaal zat een spektakelstuk er niet in. Met name in de eerste helft viel er weinig te beleven.

Toch waren beide ploegen in de eerste helft dicht bij een treffer. Voor de thuisploeg was Mimoun Mahi tot twee keer toe bijna succesvol en aan de andere kant misten Haris Vuckic en Luciano Slagveer een goede mogelijkheid.

Doelpunt Idrissi

Groningen, dat veel meer initiatief toonde dan Twente, kwam vlak na rust op voorsprong. De inzet van Ritsu Doan werd nog gekeerd, maar op de rebound van Oussama Idrissi had Twente-doelman Jorn Brondeel geen antwoord.

Het duel werd daarna iets leuker. Twente zocht, aan de hand van Oussama Assaidi, meer de aanval, maar Groningen hield vrij eenvoudig stand en was zelf nog enkele keren dicht bij de 2-0.