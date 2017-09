Toptijd zonder euforie voor Kipchoge in Berlijn

Alleen het wereldrecord op de marathon ontbreekt nog op zijn palmares, maar daar zou zondag in Berlijn verandering in komen.

Olympisch kampioen Eliud Kipchoge had op het snelste marathonparkoers ter wereld zijn zinnen gezet op een nieuwe mondiale toptijd. Winnen deed de 32-jarige Keniaan, maar met 2.03.32 bleef het wereldrecord buiten bereik.

Berlijn deed er zondag alles aan het wereldrecord van Dennis Kimetto uit 2014 (2.02.57) uit de boeken te laten lopen. Daarvoor werden de beste drie marathonlopers van de laatste jaren samengebracht.

Kipchoge de grote favoriet

Olympisch kampioen Kipchoge (pr 2.03.05), Kenenisa Bekele (2.03.03) en Wilson Kipsang (2.03.13) moesten een aanval doen op de toptijd. Van het drietal maakte Kipchoge in mei al grote indruk.

In een strak geregisseerde race kwam de Keniaan toen op het circuit van Monza dicht in de buurt van de grens van 2 uur. Hij strandde op 25 seconden, maar door de opzet van de race geldt die tijd niet als wereldrecord.

Bekele en Kipsang haken vroeg af

Zondag waren de omstandigheden niet in het voordeel van de lopers. Het had geregend en het wegdek was nog kletsnat. Het was ook fris.

Bekele, vorig jaar winnaar in Berlijn, wierp als eerste de handdoek. Na 25 kilometer was zijn rol voorbij. Wilson Kipsang, winnaar in 2013 met een wereldrecord van 2.03.23, volgde 5 kilometer later. Hij stopte bij de verzorgingspost.