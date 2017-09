Tactiek is een verboden woord in jeugdopleiding van AZ

Volgens Brandenburg werd AZ onderscheiden voor de filosofie van de club. "In 2009 werden we kampioen, dat was fantastisch voor de club. Maar dat gebeurde eerlijk gezegd wel met veel gekochte spelers. Dirk Scheringa stond aan het roer en toen DSB failliet ging, was de club nagenoeg dood."

"Er moest op een andere manier gewerkt worden, want we konden niet concurreren met clubs die miljoenen te besteden hebben. Op dat moment hebben we de pijlen gericht op de jeugdopleiding. Het streven was dat in 2020 de helft van het eerste uit eigen jeugdspelers zou bestaan. Nu al is 67% van de selectie eigen opgeleide spelers."

Tactiek is een verboden woord

De kern van de filosofie van AZ is dat de spelers zelf keuzes kunnen maken en niet alleen doen wat de trainer zegt, vertelt Brandenburg. "Het woord tactiek is tot AZ onder 16 een verboden woord. Tactiek zegt eigenlijk: ik vertel wat je moet doen op korte termijn. Maar op lange termijn heb je er niks aan."