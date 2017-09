EOD ontmantelt vliegtuigbom in Maas bij Venlo

Een Engelse vliegtuigbom die in de buurt van Venlo ligt, wordt vanochtend onschadelijk gemaakt door de Explosieven Opruimingsdienst. Daarom moeten omwonenden binnen blijven en is het vaar- en luchtverkeer stilgelegd. Niemand hoeft zijn huis uit.

De 500-ponder uit de Tweede Wereldoorlog ligt in de Maas in de buurt van het Maasveld in Tegelen. De EOD moet daarom onder water de ontsteker verwijderen. Hoelang de werkzaamheden gaan duren, is niet duidelijk. Als de ontsteker eruit is gehaald, wordt het gebied vrijgegeven. De bom wordt dan verplaatst naar een locatie waar hij tot ontploffing wordt gebracht.

De vliegtuigbom is eind mei gevonden bij werkzaamheden van Rijkswaterstaat aan de Maas bij Venlo. Ter voorbereiding werd gericht gezocht naar explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Venlo werd op het eind van de oorlog zwaar gebombardeerd.