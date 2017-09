Wereldkampioen Blaak kan het een paar uur later nog niet geloven

Meteen na haar overwinning kon Blaak niet geloven dat ze écht wereldkampioen was geworden. Hoe is dat een paar uur later? Blaak: "Is dat al een paar uur geleden? Ik heb twintig minuten staan trillen, ook op het podium nog. Daarna was de persconferentie en nu ben ik hier. Het gaat maar door. Ik kan het eigenlijk nog steeds niet geloven. Het is heel bijzonder..."

En of Blaak net als Annemiek van Vleuten ook in haar regenboogtrui gaat slapen? "Dat weet ik niet, maar hij zal de hele tijd dicht bij me zijn."