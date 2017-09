Syrië marcheert naar de overwinning, zegt het regime van Assad

Victorie in Syrië is binnen handbereik, zo verkondigde de Syrische minister van Buitenlandse Zaken vandaag in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Walid al-Moualem vertelde de aanwezige wereldleiders dat Syrië "gestaag richting de overwinning marcheert". Maar tegelijkertijd vechten het door Rusland gesteunde regeringsleger en strijdkrachten die hulp krijgen van de Verenigde Staten gevaarlijk dicht bij elkaar.

Vandaag hebben de door de VS-gesteunde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) een gasveld veroverd op Islamitische Staat in oostelijke provincie Deir al-Zor. Het gasveld ligt ten oosten van de rivier de Eufraat, een gebied dat ook wordt belegerd door het Syrische leger, met steun van Russische vliegtuigen en zelfs commandotroepen. Het gebied langs de rivier is een van de laatste grote IS-bolwerken in Syrië.

'VS en Rusland vechten om land'

Hoewel beide legers vechten tegen IS, betichten ze elkaar van vijandigheid. Moskou zegt dat de SDF twee keer met artillerie en mortieren hebben geschoten op het regeringsleger. De SDF zeggen dat ze gebombardeerd zijn door Russische vliegtuigen. Moskou ontkent dat, en dreigt met vergelding als er weer op Syrische regeringstroepen wordt geschoten.

Een en ander sterkt de vermoedens dat Rusland en de VS bezig zijn aan een race om het olie- en gasrijke gebied. Maar volgens een woordvoerder van het Amerikaanse leger klopt dat niet. Het Amerikaanse leger heeft volgens hem steeds intensiever contact met de Russen om conflict te vermijden. "We doen niet aan landjepik. Ons doel is IS bestrijden, niet het Syrische regime of Rusland."

Richting vrede?

De Syrische minister van Buitenlandse Zaken jubelde over de terreinwinst in Deir al-Zor, maar onthield zich in zijn VN-toespraak van details over de strijd langs de Eufraat. Wel benadrukte hij nog het belang van veiligheidszones in dichtbevolkte gebieden en vredesbesprekingen in Genève, die uiteindelijk moeten leiden tot verkiezingen en een nieuwe grondwet.

Hij hekelde buitenlandse inmenging in het conflict, zonder concrete voorbeelden te geven. Het vredesproces wordt volgens hem in de weg gezeten door "landen die invloed uitoefenen op andere partijen".

Buitenlandse inmenging leidt al-Moualem tot verdeeldheid onder de verschillende milities in Syrië, waardoor er geen behoorlijke delegatie gevormd wordt die kan deelnemen aan vredesonderhandelingen. Verschillende Syrische oppositiegroepen doen naar verwachting in oktober een poging zo'n delegatie te vormen.