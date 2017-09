Machtsvertoon Amerikaanse luchtmacht bij Noord-Korea

Amerikaanse bommenwerpers hebben vanavond vlak langs de Noord-Koreaanse kust gevlogen. Het machtsvertoon laat volgens het Pentagon, het ministerie van Defensie, zien "dat president Trump een scala aan militaire opties heeft om elke dreiging de kop in te drukken".

Volgens woordvoerder Dana White van het Pentagon zijn de B-1B Lancer-bommenwerpers, die werden begeleid door jachtvliegtuigen, nog net binnen de gedemilitariseerde zone gebleven, het gebied waar sinds het einde van de Korea-oorlog in 1953 geen militaire activiteiten mogen plaatsvinden.

"In deze eeuw zijn Amerikaanse toestellen nog niet zo dicht bij Noord-Korea geweest", zei White. Volgens haar onderstreept dit hoe serieus Amerika "het roekeloze gedrag" van Noord-Korea neemt.

De B-1B kan zowel conventionele wapens als kernwapens vervoeren. Het enorme toestel heeft een spanwijdte van bijna 42 meter.

Aardbeving

Het Amerikaanse machtsvertoon was enkele uren voordat de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken de Algemene Vergadering van de VN zou toespreken. Dinsdag dreigde Trump Noord-Korea in de Algemene Vergadering met totale vernietiging als Amerika gedwongen zou worden zich te verdedigen. Daarna liepen de spanningen nog verder op.

Vandaag leek het er even op dat Noord-Korea een nieuwe kernproef had gehouden. Er was een aardbeving met een kracht van 3,4 in het nucleaire testgebied. Na enkele uren werd echter vastgesteld dat er geen nieuwe kernproef is gehouden. Mogelijk is de beving het gevolg van verschuivingen diep in de aarde als gevolg van de kernproef van 3 september.