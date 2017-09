Fraser 'parkeert' bekerdrama Vitesse

De uitschakeling in het bekertoernooi door amateurploeg Swift is een kleine ramp voor Vitesse. Besproken is het drama nog niet. Daags erna had de selectie een vrije dag en trainer Henk Fraser heeft de wanprestatie "geparkeerd", zoals hij het zelf omschrijft.

Uiterlijk vertelt Fraser rustig over die voor Vitesse fatale avond in Amsterdam, waar de hoofdcoach overigens zelf wegens ziekte ontbrak. Uit zijn woorden blijkt echter ingehouden woede. "Soms zeggen stiltes meer. Volwassen mensen willen blijkbaar af en toe als kinderen worden behandeld. Want natuurlijk was de nederlaag tegen Swift kinderlijk."

Geparkeerd

Vitesse heeft een week met drie belangrijke duels voor de boeg. Zondag wacht Ajax, donderdag volgt het Europa League-duel met OGC Nice en volgend weekeinde is FC Utrecht de tegenstander.

"Daarom heb ik de bekerwedstrijd even geparkeerd. Misschien ga ik het bespreken in de interlandweek die volgt na Utrecht. Dan lijkt het mosterd na de maaltijd, maar de spelers beseffen dat ik me mateloos erger aan deze prestatie."

"Alles wat we in een jaar hebben opgebouwd, inclusief de gunfactor, hebben we tenietgedaan. Iedereen die bij deze club betrokken is, was geïrriteerd. Ik neem aan dat de spelers daar ook mee zitten."

Slachtofferen

Of het echec gevolgen heeft voor de wedstrijd tegen Ajax laat Fraser in het midden. "Het kan twee kanten op: of ze hebben de broek vol of ze azen op revanche." De vraag of hij spelers gaat slachtofferen blijft onbeantwoord. "Door de jaren heen heb ik wel geleerd dat je je altijd aan je plan moet houden", klinkt het cryptisch.