Koeman en Everton hebben snel behoefte aan overwinningen

"Alleen Wayne Rooney heeft gescoord. En daar komt bij: het spel was niet best. En dat baart zorgen. Ik geloof dat Everton in die eerste vijf Premier League-wedstrijden tot maar tien schoten op het doel is gekomen. Dat is erg, erg weinig", zegt McNulty.

Aanvalskracht ingeboet

Een analyse is snel gemaakt. "Er gaat nauwelijks dreiging van het team uit. Een groot verschil met vorig jaar, toen ze natuurlijk Romelu Lukaku voorin hadden lopen. Die maakte in zijn eentje 25 League-goals. En daar is het misgegaan in de transferperiode: Everton heeft weliswaar een aantal prima spelers binnengehaald, maar het belangrijkste - een goede vervanger voor Lukaku aantrekken - is niet gelukt."