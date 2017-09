Noodtoestand of niet, Nederlanders durven Tunesië weer aan

Na twee jaar vertrekt morgen de eerste vakantievlucht weer vanaf Nederland naar Tunesië. Reisorganisator Corendon begint klein, de vlucht naar Enfidha vertrekt dit najaar nog vier keer. Ook vakantieaanbieder TUI start over twee weken de reizen naar Tunesië weer op. Als een van de laatste Europese landen paste het ministerie Buitenlandse Zaken deze zomer na twee jaar het reisadvies aan.

Na de aanslagen in het land daalde het toerisme enorm. Zo bezochten in 2013 nog bijna 65.000 Nederlanders het Noord-Afrikaanse land. Vorig jaar waren dat er minder dan 8000. In 2015 werden er twee terroristische aanslagen in Tunesië gepleegd. Eerst in hoofdstad Tunis in een museum. Een paar maanden later op een strand in Sousse. Het toerisme uit Nederland stortte volledig in.

Sinds eind juli raadt het ministerie van Buitenlandse Zaken reizen naar een aantal specifieke gebieden in Tunesië niet meer af. De hoofdstad Tunis, het eiland Djerba en een smalle kuststrook zijn weer te bezoeken voor toeristen. Precies op die plekken liggen ook alle vakantieresorts. Buiten die gebieden wordt reizen nog wel afgeraden.