Ja, het gaat beter, maar zo vanzelfsprekend is jouw loonstijging niet

In de Haagse Malietoren worden de wenkbrauwen een beetje gefronst bij zo veel opportunisme van de bonden. "Veel bedrijven herstellen nog, het is veel te eenvoudig gedacht dat het economisch herstel in alle sectoren even sterk is", zegt Edwin van Scherrenburg van VNO-NCW. "De roep om meer loonstijging stoelt op het groeicijfer van de hele economie, je zult echt per sector, branche of bedrijf moeten kijken wat er mogelijk is."

Stevige loonsverhoging

Maar de bonden laten zich de wind niet uit de zeilen nemen. "We gaan binnenkort praten over een nieuwe cao voor de postbezorgers en daar gaan we ook zeker 3,5 procent eisen", zegt FNV-bestuurder Ger Deleij. Terwijl Deleij zich goed realiseert dat PostNL het niet eenvoudig heeft. "Ik weet dat er steeds minder brieven worden verstuurd. En PostNL zal ook wel weer aankomen met het argument dat ze een zware concurrentieslag leveren met Sandd. Maar geen stevige loonsverhoging kan nu niet meer."