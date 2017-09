De politie heeft rond middernacht zo'n twintig voetbalsupporters opgepakt op het station van Zwolle. De fans van Go Ahead uit Deventer zouden de trein waarin ze zaten, hebben vernield.

De supporters, die op weg naar huis waren na een uitwedstrijd in Emmen, werden in Zwolle opgewacht door fans van de rivaal PEC Zwolle. Op het station was veel politie om een confrontatie te voorkomen.