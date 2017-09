Roemer: meeste SP-afdelingen mogen gewoon meedoen aan verkiezingen

Het grootste deel van de SP-afdelingen die nog geen toestemming hebben om mee te doen met de gemeenteraadsverkiezingen mag waarschijnlijk toch meedoen. Dat zei partijleider Emile Roemer in Met het Oog op Morgen.

In de aanloop naar de verkiezingen in maart rommelt het bij de SP. In Hoorn en Rijswijk heeft het landelijke partijbestuur besloten dat de lokale afdeling niet mee mag doen aan de verkiezingen, omdat de leden zich niet genoeg hebben laten zien in de wijken.

Nog eens vijftien gemeenten hebben nog twee weken om te laten zien dat ze actief genoeg zijn. De partijleider heeft daar vertrouwen in. "Maar ze moeten de kiezer wel kwaliteit bieden."