Olympisch kampioen Cakir Alptekin levenslang geschorst

De Turkse atlete Asli Cakir Alptekin is levenslang geschorst nadat ze voor de derde keer is betrapt op dopinggebruik. Ze won in 2012 de gouden medaille op de 1500 meter tijdens de Spelen in Londen.

Cakir Alptekin was haar olympische titel al kwijt, nadat in 2015 abnormale waarden in haar biologisch paspoort waren geconstateerd. Toen werd ze voor acht jaar geschorst. Die schorsing werd vervolgens teruggebracht naar vier jaar en met terugwerkende kracht per 2013 ingevoerd. Dat betekende dat Cakir Alptekin dit jaar weer was toegetreden tot de wedstrijdsport.

In 2004 werd ze voor het eerst positief bevonden tijdens juniorenkampioenschappen. Nu is ze voor een derde keer betrapt op het gebruik van verboden stimulerende middelen. Als gevolg daarvan is ze voorgoed uitgesloten van de internationale atletiek.