Wat merken we van het niet verhogen van het eigen risico?

Politieke spoedprocedure

Het huidige, demissionaire kabinet wilde het eigen risico verhogen naar 400 euro. In de prinsjesdagstukken stelt het dat dit geen politieke keuze is, maar een automatisme. Er staat in de wet dat het eigen risico omhoog moet als de zorgkosten stijgen.

Het komende kabinet wil de wet snel aanpassen, zodat de verhoging van 15 euro niet door hoeft te gaan. Die aanpassing moet voor 1 oktober rond zijn, omdat de verzekeraars anders niet voor half november de premies kunnen berekenen. De nieuwe premies gaan op 1 januari in en verzekerden moeten nog even de tijd hebben om een verzekering te kiezen.

Daarom is er aanstaande dinsdag een debat in de Tweede Kamer. Meteen daarna wordt gestemd over de nieuwe wet. Dezelfde dag is er ook een debat met stemmingen in de Eerste Kamer. Dat een wet met zoveel haast door het parlement wordt gejaagd, is een unicum.

Er kleeft ook een risico aan. Als er ook maar één partij is die dinsdag wijzigingen voorstelt op het wetsvoorstel waar minister Schippers mee komt, dan wordt het heel ingewikkeld om de deadline te halen. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat dit gebeurt.