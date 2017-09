Keizer: te snel kritiek op Ajax na drama Nouri

Er is te snel kritiek op de prestaties van Ajax. Dat vindt trainer Marcel Keizer. Na het drama van Abdelhak Nouri in Oostenrijk loopt zijn ploeg achter op schema. En komt de kritiek dus te vroeg. Aldus Keizer.

"Gisteren was er iets van Appie op televisie. Dat was prachtig om te zien, maar dan voel je ook weer hoe zwaar het allemaal is. Het blijft lastig, zo simpel is het. Je moet het niet onderschatten. Dat wij er geen excuus van maken, betekent niet dat we zomaar even overheen kunnen stappen."

Ajax staat na vijf wedstrijden op de zesde plaats. De Amsterdammers verloren bij Heracles en speelden gelijk bij ADO Den Haag. Daarnaast werd Ajax ook uitgeschakeld in de Champions- en Europa League.

"De media was best snel heel erg kritisch op deze groep spelers. Daar heb ik wel wat moeite mee gehad. We lopen een paar weekjes achter op schema. Ik hoop dat men snapt dat dat logisch is."