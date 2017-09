Q&A Dumoulin en Van Vleuten: ik wil het wattage van Tom

Niet alleen Facebookgebruikers stellen vragen, ook Van Vleuten wil wat weten van Dumoulin: "Ga je meer tijdritten rijden nu je de regenboogtrui hebt? Dumoulin laat een stilte vallen. "Daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht, maar ik denk niet dat ik bewust opeens twee keer zo veel tijdritten ga rijden..."

'Ik wilde niet herkend worden'

Dumoulin is sinds zijn Giro-overwinning een bekende Nederlander, maar met die status heeft de Limburger moeite. "Ik heb me er tegen verzet en wilde op straat gewoon niet herkend worden. Maar dat gaat niet meer, ik kan me verzetten of het accepteren. Dat laatste maakt me een gelukkiger mens, maar ik moet daar nog een weg in zien te vinden."

Van Vleuten werd na haar veelbesproken val tijdens de Spelen van Rio regelmatig aangesproken op straat. "Dat was wel lastig. Ik vond het wel confronterend als mensen zeiden 'ik dacht dat je dood was'. Ik ben toen even aan Nederland ontsnapt, en toen is het wel tot rust gekomen."