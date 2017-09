Grote steden denken over gezamenlijke wachtlijst voor huurwoning

De vier grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, gaan onderzoeken of een inschrijving voor een sociale huurwoning in de ene stad ook in de andere kan gelden. Dat moet het makkelijker maken om te verhuizen, bijvoorbeeld voor een baan in een andere stad.

Een woordvoerder van gemeente Amsterdam bevestigt berichtgeving van de Volkskrant hierover. Amsterdam is nu voorzitter van de G4, het samenwerkingsverband van de vier grote steden, en neemt het voortouw in het initiatief.

Bizarre wachtlijsten

In Amsterdam moet je vaak erg lang wachten voor je in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. "Afhankelijk van je situatie en wensen heb je een jaar of veertien geduld nodig", zegt Laurens Ivens, de Amsterdamse wethouder Wonen in de Volkskrant. "Die wachtlijsten zijn natuurlijk bizar."

Hij hoopt dat als mensen kunnen kiezen uit woningen in meer steden de situatie verbetert. "Het idee is dat het tot enige verlichting gaat leiden als je zo met elkaar samenwerkt. Als je de schaal groter maakt, wordt het probleem kleiner."

De belangenbehartiger van huurders, de Woonbond, is positief. Ook Aedes, de brancheorganisatie van corporaties, staat open voor de idee├źn.

Bonusjaren

Een effect van een gezamenlijke wachtlijst zou kunnen zijn dat de in de populairste stad de wachttijd alleen maar oploopt, omdat nog meer mensen aanspraak kunnen maken op een woning. Om dat effect tegen te gaan zouden bewoners uit de eigen stad bijvoorbeeld een aantal bonusjaren aan wachttijd kunnen krijgen, oppert de Utrechtse wethouder Paulus Jansen in de Volkskrant.