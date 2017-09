Van Rijsselberghe nipt naar WK-finalerace, geen kans meer op medaille

En dus kwam alles aan op de laatste kwalificatierace. Daarin eindigde Van Rijsselberghe als zesde en zo wist hij net genoeg punten te vergaren voor een plek in de finale. Na afloop toonde hij zich dan ook opgelucht: "Ik was bang dat ik de finale niet eens mocht racen. Ik heb het een tijdlang somber ingezien dat ik niet bij de top tien zou zitten. Dus ik ben hartstikke blij dat ik erbij zit."

De WK zijn op het water waar in 2020 ook de olympische race wordt gevaren. De verwachting is dat Van Rijsselberghe na de WK zal beslissen of hij nog doorgaat tot de Olympische Spelen.