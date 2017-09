Shorttracker Van der Wart moet knokken voor zijn plaats

Lang was de positie van shorttracker Freek van der Wart in de Oranje-equipe onomstreden. Als basisspeler in de relayploeg reisde hij samen met de andere vaste waardes Sjinkie Knegt en Daan Breeuwsma de wereld over voor World Cups, EK's, WK's en de Olympische Spelen.

Aan de vooravond van een nieuw olympisch seizoen liggen de kaarten anders. De 29-jarige Van der Wart moet strijden om een ticket voor de eerste twee wereldbekerwedstrijden. De reden: aanhoudend blessureleed.