Opnieuw arrestatie terreuraanslagen Barcelona en Cambrils

Vijf weken na de terreuraanslagen in Barcelona en Cambrils is opnieuw een verdachte gearresteerd. Het is een 24-jarige Marokkaan die in Spanje woont. Hij zou grondstoffen voor bommen hebben gekocht en auto's hebben geleverd.

De naam van de man is niet vrijgegeven. Hij zou nauwe banden hebben gehad met Abdelkabi Es Satty, de imam die wordt beschouwd als het brein achter de aanslagen. De man is opgepakt in een kustplaats tien kilometer ten zuiden van Alcanar, waar Es Satty om het leven kwam toen explosieven in een huis ontploften.

Bij de aanslagen op de Ramblas in Barcelona en in de kustplaats Cambrils kwamen 16 mensen om het leven. Acht terroristen kwamen om: vijf werden doodgeschoten toen ze inreden en met messen instaken op het publiek in Cambrils, twee anderen kwamen om bij de explosie in Alcanar en de man die inreed op het publiek op de Ramblas werd drie dagen later door de politie doodgeschoten in een veld.

De terreurcel zou hebben bestaan uit twaalf Marokkanen uit het Spaanse stadje Ripoll en omgeving. Vier overlevende verdachten werden in de dagen na de aanslagen opgepakt. Twee van hen zijn vrijgelaten, maar hebben hun paspoort moeten inleveren en worden nog steeds beschouwd als verdachten.