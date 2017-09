Hogenkamp bereikt halve finales in Seoul

Richèl Hogenkamp is voorlopig niet te stoppen bij het WTA-toernooi in Seoul. De 25-jarige tennisster bereikte de laatste vier door in de kwartfinales Priscilla Hon uit Australië in twee sets aan de kant te zetten: 6-3, 6-4.

Hogenkamp, de nummer 119 van de wereldranglijst, had geen moeite met Hon, die 189 plaatsen lager staat. De wedstrijd was na vijf kwartier gespeeld. Het is voor het eerst dat ze de halve finales haalt van het WTA-toernooi.

Hogenkamp sloeg in de eerste servicegame van Hon meteen toe (2-0). Die vroege voorsprong hield ze in de eerste set goed vast. In de tweede set leverden beide speelsters beurtelings hun servicegame in. In de zevende game kwam Hogenkamp voor de eerste keer op voorsprong (4-3) waarna ze de zege veiligstelde.

In de halve finales moet Hogenkamp het opnemen tegen de winnares van het duel de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia en de Spaanse Sara Sorribes Tormo. Die partij is nu aan de gang.