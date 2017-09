Recept voor een wereldtitel: kracht, conditie, lef en geen vijanden

"Goed bergop kunnen rijden en daarnaast ook kunnen sprinten, dan maak je een kans. Maar het is ook zo dat je op die ene dag echt op en top moet zijn, honderd procent of misschien wel meer dan dat", aldus Rooks. En dat er zondag flink wat regen wordt verwacht, is volgens Rooks een voordeel. "Renners als Niki Terpstra en Lars Boom halen daar toch vaak voordeel uit."

Kuiper blijft dan ook positief: "We hebben best een goede ploeg, het is te hopen dat het deze keer eens de goede kant opvalt."