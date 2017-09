Britse politie laat twee verdachten aanslag metro Londen vrij

Twee mannen die waren aangehouden in verband met de aanslag op metrostation Parsons Green in Londen zijn door de Britse politie vrijgelaten. Er zijn geen aanklachten tegen hen ingediend. Bij de aanslag raakten zo'n dertig mensen lichtgewond.

Een van de mannen (21) komt uit Syriƫ en woont in het westen van Londen. Hij werd de dag na de aanslag opgepakt. De andere man is 48 jaar oud. Het is onbekend waar hij vandaan komt.

De 21-jarige man werd ervan verdacht dat hij de bom had gemaakt die bij de aanslag werd gebruikt. De bom, die was achtergelaten in een metrotrein, bestond uit een emmer met explosief materiaal in een plastic tas. Hij ging maar gedeeltelijk af.

Pleeggezin

Volgens zijn familie in Brabant was hij aangehouden omdat hij bij hetzelfde gezin had gewoond als de 18-jarige hoofdverdachte. Ze zijn beiden enige tijd opgevangen door een Brits pleeggezin.

Zijn familieleden zeiden dinsdag al tegen Omroep Brabant dat ze zich niet konden voorstellen dat hij iets met de aanslag te maken had.

De Britse politie houdt nog vier mensen vast op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag.