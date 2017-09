Senior op de e-bike: 'Nee hoor, ik hoef geen helm'

Op de 50PlusBeurs in Utrecht zijn vandaag e-bikes in alle soorten en maten te bekijken. Maar slechts bij één van de verkoopstands zijn helmen te koop. "Nee hoor, ik hoef geen helm", zegt een van de bezoekers. "Vroeger met de brommer vond ik het al vreselijk. Het is gewoon een lastig, warm ding."

Op de beurs worden tussen balen stro testritjes gemaakt. "Ik dacht dat ik niet zo hard ging, maar op de teller stond ineens 15 kilometer per uur", zegt een vrouw die nooit eerder op een elektrische fiets zat.