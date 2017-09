Kredietbeoordelaar S&P: schulden China risico voor wereldeconomie

De sterke groei van de schuldenlast in China is een risico voor de wereldeconomie. De Amerikaanse kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) waarschuwt daarvoor. S&P heeft de kredietwaardigheid van China daarom voor het eerst in tien jaar verlaagd.

Een verlaging van de kredietwaardigheid betekent dat de instituten denken dat het risico dat leningen niet kunnen worden terugbetaald, groter wordt. Eerder dit jaar stelde ook kredietbeoordelaar Moody's de beoordeling van China naar beneden bij.

"Hoewel de groeiende kredieten bijdragen tot een stevige groei, kunnen ze tegelijkertijd de financiƫle stabiliteit van het land ondermijnen", schrijft S&P in een toelichting. Problemen met het aflossen van leningen kunnen leiden tot een bankencrisis of een afname van de economische groei. Gevolgen voor de wereldeconomie lijken dan onvermijdelijk.

Vertrouwen

De kredietbeoordelaars laten tegelijkertijd weten dat er nog genoeg vertrouwen is in de Chinese economie. Hoewel de dubbele groeicijfers verleden tijd zijn, behoort China met een groei van boven de 6 procent nog altijd tot de koplopers.

De Chinese overheid heeft eerder al gezegd dat ze de groeiende schuldenlast wil aanpakken. De leiders in Peking hebben gezegd dat het een prioriteit is om de schulden van de staatsbedrijven af te bouwen.