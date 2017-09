'Zoveelste hetze tegen kunstgraskorrels'

"Te bizar voor woorden, een kansloze aangifte", reageert de bandenindustrie op de recente actie van milieuorganisaties tegen rubberkorrels op sportvelden. Vanochtend werd bekend dat er aangifte is gedaan omdat de korrels zware metalen, zoals zink, in het milieu zouden lekken.

RecyBem, de organisatie die autobanden inzamelt en leveranciers van het rubbergranulaat vertegenwoordigt, vindt de aangifte onbegrijpelijk. Een woordvoerder zegt dat "keer op keer" is aangetoond dat de rubberkorrels veilig zijn voor mens en milieu.

Woordvoerder Rolf Harbers spreekt van een nieuw hoofdstuk in de hetze tegen het kunstgras. "Een zevenjarig praktijkonderzoek heeft aangetoond dat als je de juiste onderlaag gebruikt er zelfs minder zink in het drainagewater wordt aangetroffen dan in regenwater."

Harbers denkt dat het verhaal over gevaren rond rubberkorrels steeds weer terugkomt omdat het "een verhaal is dat lekker scoort". "Maar als je naar de feiten kijkt, naar tientallen onderzoeken, wordt keer op keer het gevaar niet aangetoond."

Afvalwater

Overigens vroeg het Centraal Planbureau gisteren in zijn rapport over kunststoffen ook aandacht voor de rubberkorrels in afvalwater. Restanten van de korrels zouden, net als rubberresten van autobanden in het regenwater terechtkomen.

Het Centraal Planbureau werpt in het rapport de vraag op of er nieuwe regelgeving nodig is. "Kunstgraskorrels komen via regenwater in het milieu terecht, waarbij regelgeving een mogelijke beleidsmaatregel is."