Herverkiezing UCI-baas Cookson is geen abc'tje

Wat heeft Cookson goed gedaan de afgelopen vier jaar?

Komend uit een periode vol dopingproblematiek en het daaruit voortvloeiende gebrek aan vertrouwen in de UCI, is sinds 2013 de rust teruggekeerd onder Cookson. "Hij heeft de meubelen gered voor de UCI", constateert NOS-verslaggever Steven Dalebout. "Hij was de juiste man op de juiste plaats. We hebben het nu zelfs niet eens meer over dopingstrijd."

In de afgelopen vier jaar is het vrouwenwielrennen volwassener geworden. "Het zit in de lift", ziet Bobbie Traksel, de huidige voorzitter van de atletencommissie van de UCI. "Er is een WorldTour voor vrouwen ingevoerd. Cookson heeft zich ingezet voor meer zendtijd. Die is er ook gekomen, waardoor er ook meer budget is voor de vrouwen. Ze kunnen steeds meer als echte profs leven."