Minderjarige opgepakt voor metro-aanslag Londen

De Britse politie heeft weer een verdachte opgepakt voor de aanslag op het Londense metrostation Parsons Green van vorige week. Dit keer is het een jongen van 17 jaar oud, meldt de BBC. Hij is aangehouden in het zuiden van Londen.

In een metrostel vloog afgelopen vrijdag een emmer met daarin een explosief in brand. Dat leidde tot enorme paniek op het metrostation. Dertig mensen raakten lichtgewond.

In totaal zitten nu zes mensen vast. Drie mannen van 25, 30 en 48 werden gearresteerd in Newport in Wales. Een 21-jarige man met familie in Nederland werd opgepakt in het westen van Londen en een man van 18 jaar werd aangehouden bij de haven van Dover.