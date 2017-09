Real speelt superieur; toch gaat het in blessuretijd mis

Real Madrid heeft ondanks een enorm overwicht verloren van Real Betis. Dat scoorde in blessuretijd en won met 1-0.

De eerste kans was voor Betis (Dani Carvajal redde op de lijn) en daarna regende het kansen voor Real. Cristiano Ronaldo miste er een hoop, Carvajal schoot op de paal en Gareth Bale zag een magistraal hakje via de keeper en de paal terug het veld in stuiteren.

Antonio Sanabria kopte in de 93ste minuut raak.