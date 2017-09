MotoGP-debuut Van der Mark op losse schroeven

Het is nog maar zeer de vraag of Michael van der Mark dit weekeinde zijn debuut maakt in de koningsklasse van de motorsport, de MotoGP. Van der Mark zou Valentino Rossi vervangen, maar de Italiaan herstelt wonderbaarlijk snel van een dubbele beenbreuk.

Komend weekeinde wordt er geracet om WK-punten op het circuit van het Spaanse Aragón. Rossi reed deze week zijn eerste trainingsrondjes op zijn thuiscircuit in Italië na zijn zware val van drie weken geleden. De artsen van zijn Yamaha-team hebben hem inmiddels groen licht gegeven om weer te gaan racen. Donderdagmiddag zal Rossi opnieuw worden gekeurd, dan echter door de artsen van het circuit in Aragón.

Vervanger

Yamaha had Michael van der Mark al aangewezen als de vervanger van Rossi. Van der Mark rijdt normaal gesproken bij de Superbikes. Mocht Rossi donderdag niet door de medische keuring komen, dan rijdt Van der Mark sowieso de grand prix in Spanje. Maar ook als Rossi wél door de keuring komt, is de kans op het MotoGP-debuut van Van der Mark niet verkeken.

Als tijdens de kwalificatietrainingen blijkt dat Rossi toch nog te veel last heeft van zijn blessure, dan kan hij zijn startplek alsnog aan Van der Mark geven.