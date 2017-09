Froome: ik was nu liever bij mijn gezin

Chris Froome is vandaag een van de grote concurrenten van Tom Dumoulin op de tijdrit bij de WK wielrennen. De Brit voelt zich na zijn Tour- en Vuelta-zeges fysiek nog goed, maar mentaal is het een ander verhaal. "Ik zou nu liever bij mijn gezin zijn."

De Brit schreef tien dagen geleden geschiedenis door in hetzelfde jaar eerst de Tour de France en daarna de Vuelta a EspaƱa op zijn naam te schrijven. "Ik ben al drie maanden niet thuis geweest. Het is een lange ruk geweest en daarom is het mentaal erg zwaar."

Met de zege in de Vuelta ging een grote wens van Froome in vervulling. Tijd om ervan te genieten heeft hij echter amper gehad. "Ik was er zo op gebrand om Madrid binnen te rijden in de rode trui. Je hebt je doel bereikt en denkt je te kunnen ontspannen. Maar dat kon niet, want ik moest alweer naar Noorwegen voor het WK."