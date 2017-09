Roda-investeerder Korotajev op borgtocht vrij

Na zeven maanden in de cel is Roda JC-investeerder Aleksei Korotajev op borgtocht vrijgelaten, zo meldt De Limburger op basis van informatie van de persoonlijke woordvoerder van de Zwitsers-Russische zakenman, Antoine Casanova, en een bron binnen het rechtssysteem van Dubai.

Korotajev zat al sinds februari in de cel vanwege het uitschrijven van een ongedekte cheque van 17,7 miljoen euro. Dit is in de Verenigde Arabische Emiraten een overtreding waarop een celstraf staat. De beoogde overname van Roda door de investeerder werd daardoor voorlopig stilgelegd.

De 31-jarige Korotajev mag zich nu vrij bewegen in Dubai, maar heeft zijn paspoort nog niet terug. Bovendien blijven zijn banktegoeden bevroren.