Zeilster Bes niet met AkzoNobel in Ocean Race

Annemieke Bes doet toch niet met de Nederlandse boot AkzoNobel mee aan de Volvo Ocean Race. Dat heeft de zeilster besloten na overleg met schipper Simeon Tienpont.

"De Volvo Ocean Race is een enorm zware wedstrijd. Ik moet er zeker van zijn dat we op elk moment de juiste mensen aan boord hebben", aldus Tienpont. "En daardoor is het onmogelijk om iemand te garanderen elke etappe mee te doen. Daarom bieden we haar de kans die toezegging elders wel te krijgen."

De Volvo Ocean Race gaat volgende maand, op 14 oktober, van start in Alicante. Vervolgens gaat de wedstrijd via Lissabon (Portugal), Kaapstad (Zuid-Afrika), Melbourne (Australië) Hongkong, Guangzhou (China), Auckland (Nieuw-Zeeland), Itajaí (Brazilië), Newport (Verenigde Staten), Cardiff (Groot-Brittannië) en Göteborg (Zweden) naar Scheveningen.