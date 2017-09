Woedende Pastoor: we staan voor paal

Het verlies in de beker tegen RKC (1-0) is hard aangekomen bij Sparta-trainer Alex Pastoor. Hij had geen goed woord over voor de manier waarop zijn ploeg zich presenteerde. "Ik vind het gedrag van mijn spelers gewoon beschamend", brieste Pastoor na afloop.

"Je bent sportman en doet alles om tot een goed resultaat te komen. Maar dat is niet gebeurd. Ik heb ze ook gevraagd: heb ik de verkeerde spelers opgesteld? Hebben we de verkeerde tactiek gebruikt? Hebben we jullie niet goed voorbereid? Dan hebben we tenminste een oorzaak. Maar dat was allemaal niet zo..."

Slechte nacht voor Pastoor

Het contrast met vorig seizoen is groot. Terwijl Sparta toen de halve finales bereikte, zit het bekeravontuur van de Rotterdammers er nu al op. "Natuurlijk staan we voor paal. Zo'n uitslag kan altijd gebeuren, maar de manier waarop het tot stand komt, daar kan ik niet van slapen", aldus Pastoor.

De trainer vraagt zich tenslotte hardop af of hij zelf fouten heeft gemaakt. Maar hij komt tot de conclusie dat de spelers het hebben laten afweten. "De agressiviteit waarmee we begonnen en waarmee we eindigden, dat moet toch altijd kunnen? Nou, dat kunnen we dus niet opbrengen. Dat ligt dan aan verkeerde keuzes van ons of mij, of het ligt aan die gasten..."