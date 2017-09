Bayern lang zonder Neuer na voetbreuk

Doelman Manuel Neuer van Bayern München is dinsdag geopereerd aan een breuk in zijn linkervoet. De 31-jarige Duits international is zeker tot januari uit de roulatie. Er is een plaatje in zijn voet gezet, meldt Bayern.

Neuer raakte maandag op de training geblesseerd. In maart van dit jaar onderging de captain van Bayern ook al een operatie aan zijn linkervoet. Hij maakte relatief snel z'n rentree, maar raakte in een Champions League-duel met Real Madrid opnieuw geblesseerd.

Er volgde toen geen operatie, maar Neuer liep wel een paar maanden in het gips. Drie weken geleden keerde hij terug onder de lat bij Bayern.

Neuer is normaal gesproken ook de eerste keus van bondscoach Joachim Löw in het Duitse elftal.