Dijsselbloem: sommige dingen zo belangrijk dat extra geld nodig is

De koopkracht van het gemiddelde Nederlandse huishouden stijgt volgend jaar naar verwachting met 0,6 procent.

Dat blijkt uit de Miljoenennota die minister Dijsselbloem heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. Het kabinet erkent dat het vanwege de demissionaire status minder kan doen dan het zou willen. Maar Dijsselbloem zei dat sommige dingen zo belangrijk zijn dat er extra geld voor moet worden uitgetrokken.

Leraren

Hij noemde als voorbeelden onder meer de 270 miljoen euro voor de arbeidsvoorwaarden van leraren in het basisonderwijs en de 435 miljoen voor de zorg voor mensen in verpleeghuizen, over vier jaar oplopend tot 4 miljard. Ook is er zo'n 425 miljoen beschikbaar voor de koopkracht van mensen met weinig inkomen, "zodat ook zij merken dat het volgend jaar iets beter gaat in Nederland". Het gaat dan om gepensioneerden, mensen met een uitkering en werkenden met lage inkomens

Van alle huishoudens gaat 82 procent er op vooruit en van alle mensen die werken is dat 87 procent.