Zeno Kieft maakt mooiste try in Franse rugbycompetitie

De Nederlandse rugbyer Zeno Kieft is maandagavond tijdens La Nuit du Rugby in Parijs in de prijzen gevallen. De speler van Stade Rochelais ontving de onderscheiding voor de mooiste try van het afgelopen seizoen in de Top 14, de hoogste Franse competitie.

De 25-jarige Kieft, die al enkele jaren zijn brood verdient bij de rugbyclub in het westen van Frankrijk, vormde in de wedstrijd tegen Grenoble de laatste schakel van een prachtige aanval die op de eigen achterlijn begon.