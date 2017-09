Volleybalsters ontspannen, maar met een missie op weg naar EK

Tijdens het vorige EK, twee jaar geleden, raakte heel Nederland in de ban van de volleybalsters. In eigen land reikte het team tot de finale, waar Rusland in een uitverkocht Ahoy uiteindelijk een maatje te groot bleek.

En ook op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro lieten de volleybalsters zich vorig jaar van hun beste kant zien. Maar aan het einde moest het team van toenmalig bondscoach Giovanni Guidetti genoegen nemen met de vierde plaats.

Belangrijke momenten

Met een nieuwe bondscoach, de Amerikaan Jamie Morrison, is het nu weleens tijd voor een echte prijs, vindt Robin de Kruijf. "We zitten er dicht tegenaan en komen er steeds dichterbij. We moeten het gewoon doen. We moeten de beslissende punten op de belangrijke momenten afmaken. Dat is waar we het steeds net hebben laten liggen."