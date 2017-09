Felle discussie op informatieavond over Lelystad Airport

Zo'n 250 mensen hebben in Dalfsen een informatieavond bijgewoond over de toekomstige vliegroutes van en naar Lelystad Airport. Het was de eerste van zes bijeenkomsten die het ministerie van Infrastructuur heeft georganiseerd om uitleg te geven over de plannen.

Lelystad Airport wordt verbouwd tot regionale luchthaven. Vanaf 2019 moet het vliegveld onder meer vakantievluchten overnemen van Schiphol, dat met bijna 500.000 vliegbewegingen aan zijn taks zit. Bewoners van Flevoland, Gelderland, Overijssel, Drenthe en Friesland vrezen nu geluidsoverlast.

Op de bijeenkomst spraken ambtenaren en bestuurder Hans Alders, de voorzitter van een overlegorgaan over de toekomst van het vliegveld. In de zaal werd onder meer vliegtuiggeluid nagebootst en kwam de exacte ligging van de routes ter sprake. Het ging er soms fel aan toe; zo twijfelden veel aanwezigen eraan of de geluidssimulatie niet te rooskleurig was.

1800 meter

Veel bewoners van de noordelijke en oostelijke provincies hebben grote moeite met de plannen voor Lelystad Airport, omdat vliegtuigen op een aantal aanvliegroutes niet hoger mogen vliegen dan 1800 meter. Dan zitten ze toestellen van en naar Schiphol niet in de weg. Actiegroepen willen dat er op grotere hoogte wordt gevlogen en hebben petities ingediend.

Staatssecretaris Dijksma zei vorige week dat de Veluwe wordt ontzien, maar dat andere routes blijven zoals gepland. Wel verwacht ze dat het vaker mogelijk zal zijn om hoger te vliegen dan 1800 meter, waardoor de overlast minder wordt.

De komende dagen zijn er nog vijf informatiebijeenkomsten over Lelystad Airport: in Zwolle, Steenwijk, Apeldoorn, Ede en Balk in Friesland. In november worden de routes definitief vastgelegd.