Ajax, Hofnarretje, aso's: de pittige dossiers van Van der Laan

Populair

Van der Laan ontvangt in 2013 de Machiavelliprijs, een prijs voor iemand die uitblinkt in communicatie tussen overheid, politiek en burgers. De jury noemt hem "een toonbeeld van helderheid en duidelijkheid in een bestuurlijke wereld waarin menigeen vlucht in verhullend taalgebruik". In 2016 stemt de gemeenteraad in met de herbenoeming van burgemeester Van der Laan.

De burgemeester blijkt bijzonder populair onder Amsterdammers. Als hij begin dit jaar bekendmaakt dat bij hem uitgezaaide longkanker is vastgesteld, levert dat hem een stroom aan warme reacties op. In het programma Zomergasten zei hij daarover: "Iedereen reageert echt magistraal aardig, en dat geeft een hoop support. (..) Je probeert als burgemeester er voor iedereen te zijn, en dan is het fijn als je in zo'n situatie ziet dat ook iedereen er voor jou wil zijn."

In onderstaande video van afgelopen mei, doen Amsterdammers een belofte aan de burgemeester.