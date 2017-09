Coördinatiecentrum op Curaçao voor hulp aan getroffen eilanden

De minister wilde niet veel woorden vuil maken aan de frictie die is ontstaan tussen Den Haag en de regering van Sint-Maarten. Premier Marlin bekritiseerde in een interview met NRC Handelsblad het optreden van de Nederlandse mariniers op Sint-Maarten. "Er werd geplunderd, de mariniers keken ernaar en deden niets."

"Die kritiek heb ik hier niet teruggehoord bij de vertegenwoordigers van Sint-Maarten", zegt Koenders. "De Nederlandse militairen hebben het volgens mij heel goed gedaan. Ik begrijp de kritiek niet helemaal, maar we moeten het ook niet groter maken dan het is. Het is best begrijpelijk dat in een noodsituatie de communicatie niet altijd goed verloopt. Het is juist van belang om de relatie in het koninkrijk een nieuwe start te geven. Dat dat niet altijd makkelijk gaat in een grote crisis, begrijp ik wel."