Babel en Lens met Besiktas weer naast Galatasaray

Besiktas staat in de Turkse Süper Lig in punten weer gelijk met koploper Galatasaray. De regerend landskampioen versloeg in Instanbul Atiker Konyaspor met 2-0.

Bij Besiktas speelde Ryan Babel de hele wedstrijd. Hij scoorde niet. Centrumspits Cenk Tosun deed dat wel. Hij maakte de 1-0 na tien minuten. In de tweede helft bepaalde Ricardo Quaresma de eindstand op 2-0. Een kwartier na zijn doelpunt verliet Quaresma het veld. Hij werd vervangen door Jeremain Lens.

Doelsaldo

Besiktas heeft na vijf wedstrijden dertien punten. Daarmee deelt de ploeg van trainer Senol Günes de koppositie met Galatasaray. Het doelsaldo van Galatasaray is iets beter (+10 om +6).

Zaterdag staat voor Besiktas de topper tegen Fenerbahçe op het programma.