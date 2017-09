Barça-coach Valverde: blessure Dembélé deels zijn eigen schuld

In de 25ste minuut van het duel met Getafe veroorloofde Dembélé zich een hakje bij de achterlijn en meteen was het mis. "Als een speler op volle snelheid een hakbal geeft, is dat funest voor de tweehoofdige dijspier", vertelde Valverde maandag.

"Dat kan gebeuren, een scheurtje na een hakbal. Ik zeg niet dat het normaal is, maar het is een risico. Een ervarener speler had het vast niet gedaan", aldus een kritische Valverde.

Dembélé is ondertussen naar Finland afgereisd, waar hij dinsdag wordt geopereerd door Sakari Orava, een Finse specialist die veel sporters heeft bijgestaan. Dembélé was door Barcelona aangetrokken als vervanger voor de naar Paris Saint-Germain vertrokken Neymar.