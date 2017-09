Klacht over privéauto Kamp ongegrond verklaard

De klacht van twee voormalige defensiemedewerkers over oud-minister van Defensie Kamp is ongegrond. Dat is de uitkomst van extern onderzoek in opdracht van het ministerie. De huidige minister Hennis neemt het advies over, dat is opgesteld door oud-topambtenaar Bekker.

De klacht was ingediend door twee ontslagen medewerkers, die betrokken waren bij een omkoopaffaire met autobedrijf Pon. De twee verweten het ministerie willekeur, omdat ook Kamp als minister voordelen zou hebben genoten. Hij liet zijn privéauto keuren door Pon, wat niet gebruikelijk was voor particulieren, en kreeg bovendien korting.

Niet actief voordelen gezocht

Onderzoeker Bekker komt tot de conclusie dat het verwijt van willekeur geen steek houdt en dat er geen sprake is van gelijke gevallen. Wel is hij het met Kamp zelf eens dat hij dit achteraf beter niet zo had kunnen doen.

Volgens de onderzoeker heeft Kamp onmiskenbaar een voordeeltje gehad, maar is de minister meer verzeild geraakt in "goedbedoelde ontzorging van zijn medewerkers dan dat hij actief voordelen heeft gezocht".

Zwaar gestraft

Bekker heeft geen enkele reden om te twijfelen aan de goede trouw van Kamp. Hij kan zich er overigens wel iets bij voorstellen dat de klagers zelf vinden dat ze erg zwaar gestraft zijn voor relatief kleine feiten, maar dat heeft geen invloed op zijn oordeel over de handelwijze van Kamp.

Kamp, die inmiddels minister van Economische Zaken is, zegt in een reactie dat de conclusies van Bekker aansluiten op wat hij daarover zelf eerder heeft gezegd. Verder heeft hij "kennisgenomen van het besluit van de minister van Defensie om de klacht ongegrond te verklaren".