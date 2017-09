Vlucht van Ryanair geschrapt? Dit moet je doen

De lijst met geschrapte reizen staat, een beetje verstopt, ook op de website van Ryanair. Ook stuurt de organisatie reizigers een mail als hun vlucht geannuleerd is.

Eugenia van der Palm zat bijvoorbeeld al in Dublin, toen ze twee dagen van tevoren een mail kreeg dat haar terugvlucht geannuleerd was. "Ik dacht eerst dat het spam was, je gelooft het niet."

Ook Lizette van Veen ontving zo'n mail. Vanmorgen vroeg zou ze eigenlijk vliegen, maar zaterdagochtend kreeg ze een mail dat de vlucht niet door ging. "We kregen ook een mail dat we konden inchecken, dat was dus heel verwarrend."

Beide vrouwen zagen zich gedwongen zelf een andere, duurdere vlucht te boeken. Ze zijn boos. "Ik ga niet meer met Ryanair vliegen", zeggen ze allebei.

Lang onzekerheid

Reizigers blijven tot het laatste moment in onzekerheid over hun vlucht: Ryanair maakt pas enkele dagen voor vertrek bekend welke vluchten er precies uitvallen.

Tot en met woensdag zijn dat er tien in Nederland. De hele lijst voor de komende weken komt volgens de luchtvaartmaatschappij vanavond.

Veel gedupeerden zijn verontwaardigd over de annuleringen. "Elke tien minuten krijgen we een telefoontje over Ryanair", zegt een woordvoerder van de consumentenbond.

Ook bij claimorganisatie EUclaim stromen de meldingen binnen. "We hebben vanaf vrijdag 165 mensen een advies gegeven naar aanleiding van hun Ryanair-vluchten."