Advocaat: Leen Bakker stuntte al eerder met hoogslaper

Woonwinkelbedrijf Leen Bakker wist precies waar het mee bezig was toen deze zomer een hoogslaper voor de stuntprijs van 24,95 euro op de website werd aangeboden. Het bed moet 'gewoon' worden geleverd.

Dat betoogde raadsman Chizki Loonstein vandaag voor de rechtbank in Breda in het kort geding dat hij namens ongeveer 600 kopers heeft aangespannen. Het kort geding volgt op een mislukte bemiddelingspoging die Loonstein vorige maand deed.

Afgeprijsd van 319 euro

De woonwinkel plaatste de aanbieding in juli in zijn webshop. De hoogslaper was afgeprijsd van 319 voor 24,95 euro. Het nieuws ging als een lopend vuurtje, totdat Leen Bakker bekendmaakte dat het de bedden niet tegen die prijs zou leveren. De winkel zegt dat de stuntprijs een 'systeemfout' was op de website.

Loonstein betwijfelde dat vandaag tijdens het kort geding, meldt Omroep Brabant. Volgens de advocaat stunt Leen Bakker wel vaker met bodemprijzen, vorig jaar zelfs met hetzelfde product. Bij de rechtszaak overlegde hij e-mails van een factuur waaruit dat zou blijken.

De rechtbank in Breda doet over twee weken uitspraak.