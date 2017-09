Orkaan Maria krijgt steeds meer kracht, nu categorie 4

Orkaan Maria is op weg naar Sint-Eustatius en Saba uitgegroeid tot een orkaan van de vierde categorie, heeft het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) bekendgemaakt. Dat betekent dat windsnelheden tot 240 kilometer per uur mogelijk zijn.

Maria zal in de loop van de ochtend (Nederlandse tijd) dicht langs Saba en Sint-Eustatius razen, maar deze eilanden zullen vermoedelijk niet de volle laag krijgen. Het oog van de orkaan zal ten zuiden ervan passeren. De inwoners krijgen daardoor volgens de huidige verwachtingen niet te maken met een orkaan maar met een tropische storm.

Alle Bovenwindse Eilanden, die eerder werden getroffen door orkaan Irma, krijgen in meer of mindere mate wel te maken met Maria. De grootste impact wordt verwacht op Guadeloupe, Dominica, St. Kitts, Nevis, Montserrat, Martinique en St. Lucia. De orkaan gaat gepaard met veel regen.

Puerto Rico

Later in de week, in de nacht van dinsdag op woensdag, krijgt ook Puerto Rico ermee te maken. Op dat eiland viel door orkaan Irma vrijwel overal de stroom uit. Nog altijd zitten 70.000 bewoners zonder elektriciteit. De gouverneur van het eiland waarschuwt dat Maria weleens catastrofaal kan uitpakken doordat de infrastructuur toch al is verzwakt.